«Контакт на відстані витягнутої руки»: у ЗСУ розповіли про міські бої у Торецьку

Речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Фото: «Новини Донбасу»

У місті Торецьк Донецької області ситуація дуже складна. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, якщо говорити про міські бої, то це завжди контактний бій на відстані буквально витягнутої руки.



«Тобто ворог може бути за рогом, може бути на другому поверсі, коли наші знаходяться на першому чи навпаки. Тобто це завжди близькі стрілецькі бої. Крім того, ворог стирає місто авіацією та артилерією. Там майже неможливо перебувати, зараз фактично не залишилося будинків», – розповіла Бобовнікова.



Речниця ОТУ «Луганськ» зазначила, що армія РФ втрачає велику кількість особового складу – до 100 людей убитими та пораненими.



«Уявіть собі, яке навантаження на наших військовослужбовців», – додала вона.

Нагадаємо, що російська армія відновлює активні штурми біля міста Часів Яр у Донецькій області.