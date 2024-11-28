РФ завдала масованого удару по Україні: рятувальники ліквідують наслідки у 14 регіонах

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Російські війська 28 листопада вкотре завдали масованого удару по Україні. Внаслідок атак є пошкодження у 14 регіонах, зараз рятувальники ліквідують наслідки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що серед місцевого населення загиблих немає, проте постраждала одна людина на Одещині.





Також пошкоджено об'єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.



Загалом по Україні задіяно понад 320 рятувальників та понад 80 одиниць техніки ДСНС.



Раніше ми писали, що в ніч проти 28 листопада (з 19:30 27 листопада) російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Удар було спрямовано на об'єкти енергетики України. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 БПЛА.