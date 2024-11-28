В Донецьку «влада ДНР» планує відбирати квартири у тих, хто не сплачує за комуналку

Мешканцям окупованого Донецька пригрозили, що у боржників відбиратимуть квартири.



Керівник окупаційної адміністрації Київського району Донецька Валентин Левченко на зібранні громадян, присвяченому проблемам ЖКГ, заявив, що житло можуть відібрати у тих, хто накопичив «багато боргів» за комунальні послуги. Він не уточнив, на яке «рішення» чи «ухвалу» посилається. А також не вказав, наскільки великими мають бути борги.



За словами Левченка, житло відбиратимуть «в муніципальну власність», визнаватимуть його безхазяйним і потім віддавати нужденним.

На окупованій території Донецької області так званим парламентом («Народною радою ДНР») ухвалено «закон» про виявлення та передачу в муніципальну власність житлових приміщень, які «мають ознаки безхазяйного майна».



У травні 2023 року голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін своїм «указом» встановив «особливості набуття права власності на безхазяйну нерухомість» на території окупованої частини Донецької області.



На окупованих Росією територіях України діють закони про безхазяйне майно. Як окупаційні адміністрації конфіскують житло і що робити тим, хто виїхав — «Новини Донбасу» розповідали у цьому матеріалі.