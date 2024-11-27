У Донецьку дитина під наглядом дорослих викинула з вікна сувенірну гранату — мамі виписали протокол

В окупованому Донецьку так звана «поліція ДНР» склала адмінпротокол щодо жінки, дитина якої використовувала сувенірну гранату.



Неповнолітній хлопчик під керівництвом невідомого чоловіка, перебуваючи у квартирі, викинув із вікна будинку предмет, схожий на гранату. З'ясувалося, що кинутий предмет є іграшкою, купленою у магазині.

«Поліція» дізналася про це під час моніторингу соціальних мереж. На відео чоловік показує, як тримати предмет і як висмикнути обручку з «гранати». Коли предмет полетів на землю, пролунав тихий удар. За кадром жіночий голос обурився побаченим — це мати дитини, якій не сподобалася гра хлопчика та її знайомого.



Однак саме стосовно матері 8-річного хлопчика складено адміністративний протокол за російськими законами, а саме «невиконання батьками чи іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків щодо утримання та виховання неповнолітніх».



У «поліції» зазначили, що дітям потрібно пояснювати, які предмети є небезпечними, тим більше під час бойових дій. Особливо важливо донести до них, наскільки небезпечно підбирати невідомі предмети, знайдені поза домом.