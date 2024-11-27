«Фенікси» влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області

Бійці бригади «Помста» 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса спалили два склади БК, бліндаж пілотів та пункт управління БпЛА у Донецькій області.
Крім того, українські бійці знищили російську установку РЕБ і автомобіль росіян.
Список втрат окупантів також поповнили:
Раніше повідомлялося, що оператори дронів атакують російських солдатів скидами в Торецьку.
Нагадаємо, Байден запросив у Конгресу США додаткові 24 мільярди доларів військової допомоги Україні.
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