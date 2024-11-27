«Фенікси» влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області

Дрони влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Бійці бригади «Помста» 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса спалили два склади БК, бліндаж пілотів та пункт управління БпЛА у Донецькій області.







Крім того, українські бійці знищили російську установку РЕБ і автомобіль росіян.

Список втрат окупантів також поповнили:

Два танки;

РСЗВ БМ-21 «Град»;

6 гармат (М-46, Д-20, 2А65 «Мста-Б»);

Міномет 2Б9 «Васильок».

Раніше повідомлялося, що оператори дронів атакують російських солдатів скидами в Торецьку.

Нагадаємо, Байден запросив у Конгресу США додаткові 24 мільярди доларів військової допомоги Україні.