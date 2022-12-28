В Україні попередили про атаку дронів

Російські окупанти запустили іранські дрони-камікадзе по Україні. Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталія Кім.



«Чекаємо на мопеди», - написав глава ОВА у своєму Telegram-каналі, маючи на увазі іранські дрони-камікадзе, за допомогою яких Росія вже неодноразово завдавала ударів по Україні.



При цьому Кім не розкрив детальніші подробиці можливої атаки росіян.



На Миколаївщині поки не оголошували повітряну тривогу. У Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу.



Оновлено (21:20). Телеграм-канали повідомляють про роботу системи ППО у Дніпрі.