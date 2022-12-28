В Украине предупредили об атаке дронов

Российские оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе по Украине. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



«Ждем мопеды», — написал глава ОВА в своем Telegram-канале, имея в виду иранские дроны-камикадзе, при помощи которых Россия уже неоднократно наносила удары по Украине.



При этом Ким не раскрыл более детальные подробности атаки россиян.



В Николаевской области пока не объявляли воздушную тревогу. В Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях тревога уже объявлена.



Обновлено (21:20). Телеграм-каналы сообщают о работе системы ПВО в Днепре.