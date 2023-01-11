«Ніч переговорів»: Лубінець повідомив про зустріч із Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у межах досягнутих раніше домовленостей зустрівся з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Про це повідомив Лубінець.



«Ніч переговорів... Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем і кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати для допомоги кожному українцю!» — поінформував Лубінець.

Раніше анонсувалося, що переговори Лубінця та Москалькової відбудуться у Туреччині.