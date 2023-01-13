У Держдепі США прокоментували бої, що продовжуються, в районі Соледара

Увага до перебігу боїв у Соледарі Донецької області пов'язана частково з тим, що влада РФ не мала підстав заявляти про будь-які успіхи у війні проти України протягом тривалого часу. Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу, повідомляє «Радіо Свобода».

Він дав «загальну оцінку» тому, що відбувається зараз на Донбасі.

«По-перше, причина, чому запекла битва за таке місто, як Соледар – місто з приблизно 10 тисячами мешканців, принаймні до війни – потрапляє в заголовки, полягає в можливості (і вона не підтверджена), що росіяни досягають або, принаймні, претендують на додаткові здобутки ціною великих втрат», – сказав Прайс, вказавши, що захоплення російськими військами нових територій, незважаючи на великі втрати – це те, що Держдепартамент США «не чув протягом досить тривалого часу».

За його оцінкою, бої на Сході України триватимуть і супроводжуватимуться успіхами та поразками для обох сторін.

«Але будь-який подальший успіх Росії, навіть такою великою ціною у вигляді втрат особового складу та обладнання, ніколи не зможе змінити хід цієї війни. Жодне тактичне просування не зможе змінити стратегічний провал, з яким президент Путін і його війська зіткнулися з перших днів цієї війни, і стратегічну невдачу, яка лише посилилася ефективним контрнаступом України», – заявив Нед Прайс.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти біля Соледара на Донеччині стали свідками організованого відведення українських військ.