В Госдепе США прокомментировали продолжающиеся бои в районе Соледара

Внимание к течению боев в Соледаре Донецкой области связано частично с тем, что у властей РФ не было оснований заявлять о каких-либо успехах в войне против Украины в течение длительного времени. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге, сообщает «Радио Свобода».

Кроме того он дал «общую оценку» происходящему сейчас на Донбассе.

«Во-первых, причина, почему ожесточилась битва за такой город, как Соледар – город с примерно 10 тысячами жителей, по крайней мере до войны – попадает в заголовки, заключается в возможности, и она не подтверждена, что россияне достигают или, по крайней мере, претендуют на дополнительные достижения ценой больших потерь», – сказал Прайс, указав, что захват российскими войсками новых территорий, несмотря на большие потери – это то, о чем Госдепартамент США «не слышал в течение довольно длительного времени».

По его оценке, бои на Востоке Украины будут продолжаться и будут сопровождаться успехами и поражениями для обеих сторон.

«Но любой дальнейший успех РФ, даже столь большой ценой в виде потерь личного состава и оборудования, никогда не сможет изменить ход этой войны. Никакое тактическое продвижение не сможет изменить стратегический провал, с которым президент Путин и его войска столкнулись с первых дней этой войны, и стратегическую неудачу, которая только усугубилась эффективным контрнаступлением Украины», – заявил Нед Прайс.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.