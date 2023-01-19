Окупанти обстріляли Донецьку область, поранено чотирьох людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено чотирьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Цивільні постраждали в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часов Ярі.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинуло 1309 мирних жителів. 2863 людини дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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