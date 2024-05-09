З прифронтового Торецька продовжують евакуювати людей

Ще дві родини вдалося евакуювати з Торецької громади на Донеччині. Про це повідомили у Національній поліції України. На відео, опублікованому правоохоронцями, показано, що серед тих, хто виїхав, є діти.



Російські окупанти щодня обстрілюють прифронтову територію авіацією та артилерією. Масовані обстріли не вщухають, а дрони армії РФ кружляють над головами.



У поліції не уточнили, із якого саме населеного пункту проводилася евакуація.



«Місцевим жителям, які досі мешкають за лічені кілометри від лінії фронту, вкрай важко залишатися в небезпечних населених пунктах. Але не всі мають можливість виїхати самостійно. І головне — безпечно», — наголосили в поліції.