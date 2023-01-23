У Луганській ОВА розповіли про ситуацію з цінами на продукти в окупації

На окупованій російськими військами частині Луганської області середні ціни на картоплю та буряки більш ніж у два рази дорожчі, ніж на підконтрольній українському уряду території. Про це повідомляє Луганській ОВА, відзначаючи, що вдвічі дорожче в окупації свинина, курка та капуста.

«Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика: капуста білокачанна – на 98,38%, птиця (тушки курячі) – на 92,27%, свинина – на 80,39%. Ціна на м'ясо і капусту майже в два разі вищі, ніж на ринках та у магазинах в безпечних регіонах України», - розповіли в адміністрації.

Крім того наголошується, що сметана на окупованій частині Луганської області коштує на 61,28% більше, яловичина – на 59,46%, батон – на 56,47%, хліб житньо-пшеничний – на 51,89%, макаронні вироби – на 49,84%, цукор – на 46,50%, олія – на 45,12%.

У Луганській ОВА до того ж написали, що в окупації більш ніж на третину вищі ціни на масло вершкове та моркву.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.