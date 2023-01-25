ДТЕК почала імпортувати електроенергію з Євросоюзу

Для зменшення дефіциту в енергосистемі компанія ДТЕК розпочала у січні імпорт електроенергії з Європи. Про це повідомила прес-служба компанії.



«У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє знизити дефіцит та підтримати населення та економіку України», - йдеться у повідомленні.



У компанії відзначають, що поточна потужність дозволяє імпортувати близько 500 млн. кВт/год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.



Раніше голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що українські компанії розпочали імпорт електроенергії з Європи для підтримки виробництва та збалансування енергетичної системи України. В даний час обсяги імпорту не перевищують кілька сотень мегават, проте він допомагає знизити небаланси електричної енергії в енергосистемі.