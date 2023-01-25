ДТЭК начала импортировать электроэнергию из Евросоюза

Для уменьшения дефицита в энергосистеме компания ДТЭК начала в январе импорт электроэнергии из Европы. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины», - говорится в сообщении.



В компании отмечают, что текущая мощность позволяет импортировать около 500 млн кВт/ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств.



Ранее глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что украинские компании начали импорт электроэнергии из Европы для поддержки производства, а также для сбалансирования энергетической системы Украины. В настоящее время объемы импорта не превышают несколько сотен мегаватт, однако он помогает снизить небалансы электрической энергии в энергосистеме.