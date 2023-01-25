У США немає підтверджень, що корупція в Україні торкнулася іноземної підтримки

Сполучені Штати не мають жодних підтверджень, які вказували б на те, що бюджетна або оборонна підтримка України могла якимось чином постраждати від корупційних дій в Україні. Про це заявив під час брифінгу координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».



«Бюджетна допомога спрямовується через Світовий банк. І ми впевнені в цьому процесі», - підкреслив Кірбі.



Так він відповів на запитання журналістів, чи впевнені в адміністрації США у тому, що корупція в Україні не торкнулася іноземної бюджетної підтримки – на тлі останніх корупційних викриттів.



«Ми, очевидно, поділяємо стурбованість президента Зеленського щодо цих звинувачень у корупції, і вочевидь, він сприймає це серйозно. Це важливо. Ми, звісно, надамо йому можливість пройти через це», - зазначив представник Білого дому.



Водночас Кірбі наголосив: «Ми не бачили жодних ознак того, що наша бюджетна допомога постраждала від будь-якого прояву корупції в Україні, і я б зайшов ще далі, щоби сказати те саме про допомогу у сфері безпеки – зброї та систем».



Він підкреслив, що США працюють у тісній взаємодії з українською стороною щодо заходів відповідальності в цій сфері. Кірбі також зазначив, що в Вашингтон і «не бачать жодних ознак того, що будь-що з надісланого [США] могло потрапити в чужі руки або бути використано неналежним чином».