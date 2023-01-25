У США нет подтверждений, что коррупция в Украине затронула иностранную поддержку

У Соединенных Штатов нет никаких подтверждений, указывающих на то, что бюджетная или оборонная поддержка Украины могла каким-то образом пострадать от коррупционных действий в Украине. Об этом заявил в среду на брифинге координатор Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Укринформ».



«Бюджетная помощь направляется через Всемирный банк. И мы уверены в этом процессе», – подчеркнул Кирби.



Так он ответил на вопросы журналистов, уверены ли в администрации США в том, что коррупция в Украине не затронула иностранную бюджетную поддержку – на фоне последних коррупционных разоблачений.



«Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность президента Зеленского по поводу этих обвинений в коррупции, и, очевидно, он воспринимает это серьезно. Это важно. Мы, конечно, предоставим ему возможность пройти через это», - отметил представитель Белого дома.



В то же время Кирби подчеркнул: «Мы не видели никаких признаков того, что наша бюджетная помощь пострадала от какого-либо проявления коррупции в Украине, и я бы зашел еще дальше, чтобы сказать то же самое о помощи в сфере безопасности – оружия и систем».



Он подчеркнул, что США работают в тесном взаимодействии с украинской стороной по мерам ответственности в этой сфере. Кирби также отметил, что в Вашингтон и «не видят никаких признаков того, что что-либо из присланного [США] могло попасть в чужие руки или быть использовано ненадлежащим образом».