ЗСУ знищили вночі 24 із 24 запущених армією РФ по Україні «Shahed-136/131»

Вночі ЗСУ знищено 24 дрони-Камікадзе «Shahed-136/131», якими армія РФ атакувала Україну. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Наголошується, що пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.

«За попередніми даними противник застосував 24 «шахеди». Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України», - розповіли військові.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що переважну кількість дронів-камікадзе знищено у центрі країни.

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