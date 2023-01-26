ВСУ уничтожили ночью 24 из 24 запущенных армией РФ по Украине «Shahed-136/131»

Ночью ВСУ уничтожено 24 дрона-Камикадзе «Shahed-136/131», которыми армия РФ атаковала Украину. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



Отмечается, что пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

«По предварительным данным противник применил 24 «шахеда». Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины», - рассказали военные.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны.

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