«Шахтар» гратиме домашні матчі єврокубків у Німеччині

Футбольний клуб «Шахтар» гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА – 2023/24 у Гамбурзі (Німеччина) на арені «Фолькспаркштадіон». Про це повідомили у пресслужба «гірників». «Донецький клуб досягла відповідної домовленості з ФК «Гамбург», своєю чергою УЄФА дала дозвіл на це.



«Ми дуже раді підтримати "Шахтар" та щасливі, що Гамбург стане місцем проведення топових міжнародних матчів. Що стосується інфраструктури та організації, ми можемо запропонувати "Шахтарю" знання та досвід, необхідні для Ліги чемпіонів. Зважаючи на складні обставини, з якими доводиться боротися українським чемпіонам і країні в цілому, ми доклали особливих зусиль, щоб бути адекватними партнерами щодо соціальної відповідальності у місті Гамбург», — сказав член правління ФК «Гамбург» Ерік Хьюєр.



Минулого року «гірники» проводили домашні матчі єврокубків у Варшаві (Польща).



На «Фолькспаркштадіоні» проводився перший в історії фінал Ліги Європи УЄФА 2010 року, а також бій за титул чемпіона світу з боксу між Володимиром Кличком та Девідом Хеєм у 2011 році.



«Фолькспаркштадіон» заявлений як арена, яка прийматиме матчі чемпіонату Європи — 2024 у Німеччині.



Розклад матчів стане відомим після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 31 серпня.