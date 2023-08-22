Україна, найімовірніше, повертатиме Крим військовим шляхом — секретар РНБО розповів деталі

Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом. Фото: Олексія Данілова / Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів, що звільнення окупованого Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом. Про це він повідомив напередодні саміту Кримської платформи сьогодні, 22 серпня.

«Крим є частиною нашої території, і ми маємо її звільнити. На додаток, ми його звільнятимемо. Найімовірніше, це відбуватиметься військовим шляхом — якщо країна-агресор на той час не зрозуміє, що їй треба піти з нашої території», — зауважив Данілов.

За його словами, інші дії щодо Криму означатимуть консервацію ситуації та передачу війни нашим нащадкам. Секретар РНБО впевнений, що Росія, маючи Крим у своєму розпорядженні, ніколи не підкориться і не заспокоїться.

«Лише вигнавши її з території Криму, змістивши її в Азовському морі, ми розумітимемо, що наша держава матиме певні гарантії безпеки на певний проміжок часу. Іншого варіанта бути не може», — сказав він.

Данілов не приховує, що звільнення проходитиме «важко», проте він не сумнівається у цій реалізації.

«Тому нам своє робити, звільняти території. Якщо ми не матимемо в Криму свого військового флоту, ми перебуватимемо у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно», — резюмував він.

Нагадаємо, що голова ГУР МО України Кирило Буданов анонсував «заходи руху опору зі знищення окупантів у Криму» вже незабаром.