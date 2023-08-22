Украина, скорее всего, будет возвращать Крым военным путем — советник СНБО рассказал детали

Освобождение Крыма, скорее всего, будет происходить военным путем. Фото: Facebook Алексея Данилова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что освобождение оккупированного Крыма, скорее всего, будет происходить военным путем. Об этом он сообщил в преддверии саммита Крымской платформы сегодня, 22 августа.

«Крым является частью нашей территории, и мы должны ее освободить. Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем — если страна-агрессор к тому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории», — подметил Данилов.

По его словам, другие действия в отношении Крыма будут означать консервацию ситуации и передачу войны нашим потомкам. Секретарь СНБО уверен, что Россия, имея Крым у себя в распоряжении, никогда не подчинится и не успокоится.

«Только выгнав ее с территории Крыма, сместив ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени. Другого варианта быть не может», — сказал он.

Данилов не скрывает, что освобождение будет проходить «тяжело», однако он не сомневается в этой реализации.

«Поэтому, нам свое делать, освобождать территории. Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно», — резюмировал он.

Напомним, что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов анонсировал «мероприятия движения сопротивления по уничтожению оккупантов в Крыму».