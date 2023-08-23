У Росії впав літак Пригожина, є загиблі

Десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, заявили в МНС РФ.



У Росавіації повідомили, що Євген Пригожин був у списку пасажирів на борту приватного літака.



Крім того, за непідтвердженою інформацією, борт міг бути збитий російською системою ППО.



За даними сервісу flightradar24, літак Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795 з'явився на радарі в районі Зеленограда близько 18:00 за московським часом, він прямував у північно-західному напрямку (у бік Петербурга або резиденції російського президента Володимира Путіна). Через 12 хвилин о 18:11 літак зник з радарів.



Як пише видання «Агентство», літак Пригожина зник з радарів приблизно в тому ж районі, де зазвичай перестають передавати сигнал урядові лайнери, які летять аеродромом в районі резиденції Путіна.



Другий літак, що належить Пригожину, розвертається над Москвою та прямує до аеропорту.



На борту літака, що розбився, також міг бути засновник ПВК «Вагнера», колишній співробітник ГРУ РФ Дмитро Уткін, стверджує Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Підтвердження цієї інформації немає.



Доповнюється...