Ракетна атака на Полтавську область: кількість загиблих зросла до 4

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару Росії по Полтавській області зросла. Стало відомо про одну загиблу людину. Про це розповів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«На другу добу після обстрілу рятувальники виявили тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким безневинних жертв терористичного акту росіян», — написав він.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Полтавській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних.