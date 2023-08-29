Ракетная атака на Полтавскую область: количество погибших возросло до 4

Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара России по Полтавской области возросло. Стало известно об одном погибшем человеке. Об этом рассказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«На вторые сутки после обстрела спасатели обнаружили тело четвертого человека. Сочувствуем родным и близким невинных жертв террористического акта россиян», — написал он.

Напомним, в ночь на 28 августа российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Полтавской области. В результате этого есть погибшие и раненые среди гражданских.