Окупанти обстріляли Невське на Луганщині, поранено чоловіка — ОВА

Російські окупанти обстріляли село Невське Луганської області. Внаслідок атаки було поранено чоловіка пенсійного віку, також пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«На нашій ділянці відповідальності загарбники били з танків, реактивної та ствольної артилерії, мінометів. Безпосередньо в Невському зафіксовано 22 вибухи різної потужності. Сталося попадання до житлового будинку», — написав він.

Глава регіону додав, що під час атаки було поранено чоловіка передпенсійного віку. Потрібну допомогу йому надали на місці.

Крім того, попри постійну небезпеку, до населеного пункту продовжують регулярно доставляти гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, окупаційні війська протягом 28 серпня обстрілювали населені пункти Луганської області, які у 2022 році звільнили Збройні сили України.