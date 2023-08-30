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Оккупанты обстреляли Невское в Луганской области, ранен мужчина — ОВА

30 августа 2023, 11:29

Оккупанты обстреляли Невское в Луганской области, ранен мужчина — ОВА

Российские оккупанты обстреляли село Невское в Луганской области. В результате атаки был ранен мужчина пенсионного возраста, также поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«По нашему участку ответственности захватчики били из танков, реактивной и ствольной артиллерии, минометов. Непосредственно в Невском зафиксировано 22 взрыва разной мощности. Произошло попадание в жилой дом», — написал он.

Глава региона добавил, что в ходе атаки был ранен мужчина предпенсионного возраста. Необходимую помощь ему оказали на месте.

Кроме того, несмотря на постоянную опасность, в населенный пункт продолжают регулярно доставлять гуманитарную помощь.

Напомним, оккупационные войска на протяжении 28 августа обстреливали населенные пункты Луганской области, который в 2022 году освободили Вооруженные силы Украины. 

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