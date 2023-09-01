Окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів на добу: загинула людина

Російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області, внаслідок чого загинув один цивільний, ще один отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Зазначається, що минулої доби противник здійснив 61 обстріл, випустивши 290 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації.

В ОВА додають, що по Херсону війська РФ випустили 14 снарядів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через Росію 1 людина загинула, ще 1 — отримала поранення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти атакували Херсонську область, є постраждалі.