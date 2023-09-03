Росія вербує на війну іноземців

Побоюючись невдоволення новою мобілізацією російських громадян, керівництво РФ почало вербувати потенційних новобранців у сусідніх Вірменії та Казахстані. Про це інформує британська розвідка.



Згідно з відомостями британців, в онлайн-рекламі, яка агітує на війну в Україні, кандидату пропонується 495 000 тис. руб. (5 140 тис. доларів), як початковий бонус, а після щомісячні виплати у розмірі 190 000 тис. руб. (1 973 тис. доларів).



Подібну рекламу і центр вербування помітили в казахстанському місті Костанай, на північному заході країни. Можливість залучити там потенційних солдатів пояснюється наближеністю регіону до РФ і чисельністю російськомовного населення.



З травня цього року Росія вже почала залучати мігрантів із Центральної Азії, зокрема представників узбецької національності помітили у Маріуполі, де вони працювали на будівництві.



Країна-окупант їх приваблює обіцянками надання російського громадянства та зарплатами до 4 160 тис. доларів.