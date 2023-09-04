Війська РФ обстріляли Торецьк, є руйнування

Російські військовослужбовці продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атаки під вогонь потрапив Торецьк. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«На Горлівському напрямку пошкоджено 7 будинків у Торецьку», — написав він.
За даними Кириленка, ситуація в регіоні така:
На Волноваському напрямку у Комарській громаді пошкоджено будинки на двох вулицях у Веселому та складське приміщення у селищі Шевченко. У Вугледарській громаді під вогнем Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове та село Вовченка, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку пошкоджено підстанцію у Диліївці. У Костянтинівській громаді пошкоджено храм в селі Олександро-Шультіне. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, промислове приміщення та 5 гаражів.
На Лисичанському напрямку росіяни 7 разів обстріляли Лиманську громаду та 1 раз Сіверськ.
Нагадаємо, російські війська обстріляли Північне, Торецьк і Тихонівку Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення.