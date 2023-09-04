Войска РФ обстреляли Торецк, есть разрушения

Российские военнослужащие продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атаки под огонь попал Торецк. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
«На Горловском направлении повреждены 7 домов в Торецке», — написал он.
По данным Кириленко, ситуация в регионе следующая:
На Волновахском направлении в Комарской громаде повреждены дома на двух улицах в Веселом и складское помещение в поселке Шевченко. В Угледарской громаде под огнем Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
На Донецком направлении россияне обстреляли Курахово и село Волченка, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.
На Горловском направлении повреждена подстанция в Дилиевке. В Константиновской громаде поврежден храм в Александро-Шультино. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, промышленное помещение и 5 гаражей.
На Лисичанском направлении россияне 7 раз обстреляли Лиманскую громаду и 1 раз Северск.
Напомним, российские войска обстреляли Пивничное, Торецк и Тихоновку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще пять получили ранения.