Войска РФ обстреляли Торецк, есть разрушения

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая область

Российские военнослужащие продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атаки под огонь попал Торецк. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Горловском направлении повреждены 7 домов в Торецке», — написал он.

По данным Кириленко, ситуация в регионе следующая:

На Волновахском направлении в Комарской громаде повреждены дома на двух улицах в Веселом и складское помещение в поселке Шевченко. В Угледарской громаде под огнем Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Донецком направлении россияне обстреляли Курахово и село Волченка, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.

На Горловском направлении повреждена подстанция в Дилиевке. В Константиновской громаде поврежден храм в Александро-Шультино. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, промышленное помещение и 5 гаражей.

На Лисичанском направлении россияне 7 раз обстреляли Лиманскую громаду и 1 раз Северск.

Напомним, российские войска обстреляли Пивничное, Торецк и Тихоновку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще пять получили ранения.