Російського генерала Суровікіна було звільнено з-під арешту — NYT

Російського генерала армії Сергія Суровікіна, якого було затримано після червневого заколоту Євгена Пригожина, було звільнено з-під арешту. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох американських чиновників та людину, близьку до Міноборони РФ.



За словами американських офіційних осіб, незважаючи на те, що генерала Суровікіна, ймовірно, офіційно звільнили з-під варти, поки невідомо, чи накладені на нього якісь обмеження, зокрема обмеження на пересування.



Суровікіна звільнили за кілька днів після загибелі Пригожина в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця. Генерал зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив він більше не має, сказала людина, наближена до Міноборони РФ.



У понеділок Суровікін вперше після заколоту «вагнерівців» з'явився на фото, опублікованому російською журналісткою Ксенією Собчак.



Олексій Венедиктов, який очолював радіостанцію «Эхо Москвы», теж написав у понеділок, що генерал Суровікін перебуває вдома зі своєю родиною. За його словами, генерал «у відпустці і перебуває у розпорядженні Міноборони».



З жовтня до січня генерал Суровікін був головним російським офіцером, відповідальним за військові операції в Україні. Він спостерігав за відходом російських військ із Херсона та переходом до оборонної стратегії, зокрема, з будівництва великої оборонної стіни, відомої як «лінія Суровікіна».



Сергія Суровікіна було затримано російською контррозвідкою та ізольовано у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина та ПВК «Вагнер».