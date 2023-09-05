Российский генерал армии Сергей Суровикин, который был задержан после июньского мятежа Евгения Пригожина, был освобожден из-под ареста. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников и человека, близкого к Минобороны РФ.



По словам американских официальных лиц, несмотря на то, что генерала Суровикина, вероятно, официально освободили из-под стражи, остается непонятным, наложены ли на него какие-либо ограничения, в том числе ограничения на передвижение.



Суровикина уволили спустя несколько дней после гибели Пригожина в авиакатастрофе в конце прошлого месяца. Генерал сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив он больше не имеет, сказал человек, приближенный к Минобороны РФ.



В понедельник Суровикин впервые после мятежа «вагнеровцев» появился на фото, опубликованном российской журналисткой Ксенией Собчак.



Возглавлявший радиостанцию «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов тоже написал в понедельник, что генерал Суровикин находится дома со своей семьей. По его словам, генерал «в отпуске и находится в распоряжении Минобороны».



С октября по январь генерал Суровикин был главным российским офицером, ответственным за военные операции в Украине. Он наблюдал за отходом российских войск из Херсона и переходом к оборонной стратегии, в частности, по строительству большой оборонной стены, известной как «линия Суровикина».



Сергей Суровикин был задержан российской контрразведкой и изолирован в связи с мятежом Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».