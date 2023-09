«Вышел, жив, здоров». В России показали генерала Суровикина

Сергей Суровикин. Фото: Кровавая Барыня / Telegram

Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой присутствует бывший командующий российской группировкой на войне в Украине генерал Сергей Суровикин, который не появлявлялся на публике более двух месяцев, с момента мятежа ЧВК «Вагнер».



«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — написала Собчак под фото в своем телеграм-канале.



Она не уточнила, откуда у нее фото.

На фотографии Суровикин в гражданской одежде идет в сопровождении жены предположительно по двору загородного дома.



Сегодня ранее министр обороны Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении генерала Суровикина. После пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров журналисты спросили его: «Что с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование?» Шойгу на вопрос не ответил.

Сергей Суровикин командовал российскими войсками на войне в Украине с 8 октрября 2022 года по 11 января 2023-го. С личностью Суровикина связывают нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины осенью и зимой.



После неудачного бунта ЧВК «Вагнер» генерал Сергей Суровикин внезапно исчез. В последний раз он появлялся на публике в день бунта, тогда Суровикин записал видеообращение к «вагнеровцам» и призвал остановиться.



По данным разведки США, Суровикин знал о готовящемся восстании, которое в статье The New York Times называется попыткой силой сменить руководство Минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Как писало The Wall Street Journal, некоторые командиры российских войск могли быть частью заговора. Неизвестно, поддержал ли Суровикин Пригожина.



Также СМИ писали, что Суровикина удерживли и допрашивали в Москве.



23 августа СМИ узнали, что Суровикин указом президента РФ Владимира Путина освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. При этом сообщалось, что Суровикин не уволен из армии, а остается в распоряжении Минобороны.