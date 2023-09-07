Окупанти з РСЗВ обстріляли Сіверск: одна людина загинула, ще троє поранено

Російські військові 6 вересня атакували Сіверск та смт Велика Новосілка. Одна людина була вбита в результаті обстрілу, а четверо отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«6 вересня о 15:00, окупанти обстріляли Сіверськ, ймовірно, з використанням РСЗВ», — повідомили в прокуратурі.

Внаслідок розриву снаряда загинула місцева мешканка, ще троє людей — двоє чоловіків 42-х та 60-ти років та 73-річна жінка — отримали осколкові поранення.

Крім того, у прокуратурі зазначили, що ввечері о 18.40 росіяни атакували з артилерії Велику Новосілку. Уламкові поранення отримала 81-річна пенсіонерка.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими окупантами центрального ринку в Костянтинівці загинули 17 людей, 32 особи отримали поранення.