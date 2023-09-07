Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены

Российские военные 6 сентября атаковали Сиверск и пгт Великая Новоселка. Один человек был убит в результате обстрела, а четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Донецкой области.

«6 сентября в 15:00, оккупанты обстреляли Северск, вероятно, с использованием РСЗО», — сообщили в прокуратуре.

В результате разрыва снаряда погибла местная жительница, еще три человека — двое мужчин 42-х и 60-ти лет и 73-летняя женщина — получили осколочные ранения.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что вечером в 18:40 россияне атаковали из артиллерии Великую Новоселку. Осколочные ранения получила 81-летняя пенсионерка.

Напомним, в результате обстрела российскими оккупантами центрального рынка в Константиновке погибли 17 человек, 32 человека получили ранения.