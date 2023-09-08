На Київщині намагалися «заволодіти» землею на суму 2 мільярди гривень

Для реалізації плану було використано процедуру безкоштовної приватизації земельних ділянок пільговими категоріями населення, у тому числі зі статусом учасника бойових дій. Про це повідомила САП.



У 2018-2019 роках організатор, маючи вплив на посадових осіб ГУ Держгеокадастру в Київській області, а також зв'язки з чиновниками у різних сферах, розробив схему заволодіння державними землями сільськогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області, з подальшим їх вилученням та наданням у приватну власність.



Детективи САП повідомили про підозру у незаконному заволодінні земельними ділянками площею понад 1200 га у Київській області.



Йдеться про колишніх начальників одного з відділів у Фастівському районі ГУ Держгеокадастру в Київській області та начальника Міськрайонного управління в Києво-Святошинському районі та Ірпені.



Слідчі з'ясували, що реалізація такого права здійснювалася формально із підроблених документів.

На сьогоднішній день встановлено два епізоди заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу міста Києва. 15 серпня 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру 5 особам, серед яких організатор злочинної схеми та ще 4 учасники.

Нагадаємо, начальника із Держгеокадастру Луганщини засудили до 9,5 року в'язниці за заявою екс-міліціонера.