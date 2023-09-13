Війська РФ гатили по Донецькій області з артилерії та «Градів»: в поліції показали наслідки

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: поліція Донецької області

Окупаційні війська упродовж 12 вересня обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Руйнування зазнали 12 житлових будинків, на жаль, є жертви. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.



«Окупанти здійснили 16 вогневих атак на міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Зелене, Водяне, Новоукраїнка, Орлівка», — йдеться у повідомленні.



За даними поліції, по Авдіївці росіяни вдарили з «Градів», артилерії та танків. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.



З артилерії окупанти обстріляли Красногорівку, поцілили у приватні будинків. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік та 84-річна жінка, а 71-річна місцева мешканка була поранена.



У Водяному внаслідок артудару загинула одна людина.



Крім того, отримав травми місцевий житель, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району.





Нагадаємо, окупанти атакували Вугледар понад 30 разів.