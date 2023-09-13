Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия

Оккупационные войска в течение 12 сентября обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Разрушениям подверглись 12 жилых домов, к сожалению, есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
«Оккупанты совершили 16 огневых атак на города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Курдюмовка, села Зеленое, Водяное, Новоукраинка, Орловка», — говорится в сообщении.
По данным полиции, ситуация в регионе следующая:
По Авдеевке россияне ударили из «Градов», артиллерии и танков. В результате обстрелов два человека получили ранения, поврежден многоквартирный дом.
Из артиллерии враг обстрелял Красногоровку, попал в частные дома. От российских снарядов погибли 71-летний мужчина и 84-летняя женщина, а 71-летняя местная жительница была ранена.
В Водяном в результате артудара погиб один человек.
Кроме того, получил травмы местный житель, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве в поле вблизи села Яковлевка Краматорского района.
Напомним, оккупанты атаковали Угледар более 30 раз.