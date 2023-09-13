Окупанти обстріляли село на Херсонщині: двоє пенсіонерів перебувають у лікарні

Російська авіація вранці, 13 вересня, вкотре атакувала село Одрадокам'янку Херсонської області. Внаслідок атаки є двоє потерпілих, їм надають медичну допомогу. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що спочатку повідомили про одну потерпілу, нею виявилася 81-річна жінка, у неї мінно-вибухова травма та контузія.

Окрім того, в ОВА уточнили, що окупанти поранили 74-річного чоловіка.

«У місцевого жителя — поранення голови, грудної клітки, ніг, а також контузія», — йдеться в повідомленні.

Обидва постраждалі перебувають у лікарні.

Нагадаємо, на Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків, наймолодший перебуває у лікарні.