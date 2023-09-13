Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: два пенсионера находятся в больнице

Российская авиация утром, 13 сентября, в очередной раз атаковала село Одрадокаменку Херсонской области. В результате атаки есть двое потерпевших, им оказывают медицинскую помощь. Об этом передает пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что сначала сообщили об одной потерпевшей, ею оказалась 81-летняя женщина, у нее — минно-взрывная травма и контузия.

Кроме того, в ОВА уточнили, что оккупанты ранили 74-летнего мужчину.

«У местного жителя — ранения головы, грудной клетки, ног, а также контузия», — говорится в сообщении.

Оба пострадавших находятся в больнице.

Напомним, на Херсонщине на российской мине подорвались трое взрывотехников, самый младший находится в больнице.