Проблеми з паливом на всій території тимчасово окупованого півострова, на заправках людям відмовляють продавати солярку та 95 бензин, заправляють лише за талонами. Це підтвердили учасники військового спротиву українців та кримських татар на «АТЕШ».



«Якщо по талонах, але талон тільки підприємство видає», - пояснює працівниця заправки.



Для порівняння, у Росії ціни на пальне близько 55-56 руб. за літр. Тобто в Криму, де ще продають паливо ціна вища на 15–30%, оскільки є АЗС, де 95 бензин коштує 74 руб.



Люди цікавляться, чому подорожчало паливо, але у відповідь співробітники АЗС лише знизують плечима. Але на багатьох заправках його відпускають дорожче 75 руб., а на деяких, вартість дизеля взагалі доходить до 79 руб. І це при тому, що в Москві за літр просять у середньому 62 руб.

Раніше, в Євпаторії учасники військового опору українців та кримських татар на півострові «АТЕШ» виявили авіаційний ремонтний завод, який розташований паралельно до Лісового шосе.