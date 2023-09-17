Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим: що відомо

Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим. Фото: соцмережі

У ніч проти 17 вересня безпілотники вкотре атакували Росію. У Міністерстві оборони заявили, що російське ППО збило кілька дронів у Криму та Московській області. Про це повідомило оборонне відомство та мер російської столиці.



За даними Міноборони, близько 01:45 черговими засобами ППО знищено безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Істринського району Московської області, а також біля західного узбережжя півострова Крим.



Згодом стало відомо, що ще один дрон був збитий над територією Домодєдівського району Московської області.



Міський голова Сергій Собянін зазначив, що протиповітряна оборона збила дрон у Раменському районі Московської області. За його словами, руйнувань та постраждалих після падіння уламків попередньо немає.



Нагадаємо, 16 вересня близько 13:00 було проведено атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.