Белгородскую область вновь атаковали беспилотники

Сегодня, 16 сентября, около 13.00 была проведена атака БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



По словам оккупантов, дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.



В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пока не подтвердил сбитие или атаку БпЛА. Он отметил, что за прошедшие сутки с применением беспилотников были атакованы села Щетиновка и Новая Таволжанка.



