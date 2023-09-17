Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым: что известно

Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым. Фото: соцсети

В ночь на 17 сентября беспилотники в очередной раз атаковали Россию. В Министерстве обороны заявили, что российское ПВО сбило несколько дронов в Крыму и Московской области. Об этом сообщило оборонное ведомство и мэр российской столицы.



По данным Минобороны, около 01:45 дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области, а также у западного побережья полуострова Крым.



Позднее стало известно, что еще один дрон был сбит над территорией Домодедовского района Московской области.



Городской голова Сергей Собянин отметил, что противовоздушная оборона сбила дрон в Раменском районе Московской области. По его словам, разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет.



Напомним, 16 сентября около 13:00 была проведена атака БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.