Обстріл Харкова: кількість постраждалих збільшилась

Внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Зазначається, що окупанти вранці, 16 вересня, завдали по Харкову ударів 5 крилатими ракетами комплексу «Іскандер К».



Учора Синєгубов повідомляв, що травмувалися п'ятеро людей, але сьогодні вранці стало відомо про ще одного постраждалого.



«Пошкоджено будинки цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Поранено 6 цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості», — написав він.



Нагадаємо, 16 вересня російські війська вдарили по Холодногірському району Харкова.