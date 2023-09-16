Войска РФ ударили по Харькову «Искандерами»

Следователи осматривают место удара в Харькове после прилета «Искандера». Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Сегодня, 16 сентября, российские войска ударил по Холодногорскому району Харькова. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.



После атаки оккупантов в городе повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка.



«Россияне снова калечат гражданских. Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К», — объяснил ситуацию полицейский.



Начальник следственного управления Сергей Болвинов подтвердил, что пострадавших доставили в больницу, добавив, что это обычные гражданские.



Ранее оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу Харьков.

Напомним, в Черниговской области ракетным обстрелом со стороны РФ повреждено здание местного Дома культуры.