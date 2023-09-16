Войска РФ ударили по Харькову «Искандерами»

Сегодня, 16 сентября, российские войска ударил по Холодногорскому району Харькова. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
После атаки оккупантов в городе повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка.
«Россияне снова калечат гражданских. Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К», — объяснил ситуацию полицейский.
Начальник следственного управления Сергей Болвинов подтвердил, что пострадавших доставили в больницу, добавив, что это обычные гражданские.
Ранее оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу Харьков.
Напомним, в Черниговской области ракетным обстрелом со стороны РФ повреждено здание местного Дома культуры.