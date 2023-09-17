Обстрел Харькова: число пострадавших увеличилось

В результате вчерашнего обстрела Харькова число пострадавших увеличилось. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Отмечается, что оккупанты утром, 16 сентября, нанесли по Харькову удары 5 крылатыми ракетами комплекса «Искандер К».



Вчера Синегубов сообщал, что травмировалось пять человек, но сегодня утром стало известно о еще одном пострадавшем.



«Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Получили ранения 6 гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал он.



Напомним, 16 сентября российские войска ударили по Холодногорскому району Харькова.