Трактор наїхав на міну: на Херсонщині постраждав аграрій

На Херсонщині сьогодні, 17 вересня, під час польових робіт травмувався тракторист, чоловік наїхав на російську міну. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



У селі Максима Горького у Бериславському районі тракторист у полі наїхав на російську міну. Внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок, опіки», — йдеться у повідомленні.



В ОВА зазначили, що стан потерпілого важкий. Чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні.



Нагадаємо, російські окупанти 14 вересня обстріляли цивільних, які перебували в полі біля Михайлівки Бериславського району Херсонської області, поранено двох людей.