Трактор наехал на мину: в Херсонской области пострадал аграрий

В Херсонской области сегодня, 17 сентября, во время полевых работ травмировался тракторист, мужчина наехал на российскую мину. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



В селе Максима Горького в Бериславском районе тракторист в поле наехал на российскую мину. В результате детонации боеприпаса 45-летний мужчина получил осколочные ранения конечностей, ожоги», — говорится в сообщении.



В ОВА отметили, что состояние пострадавшего — тяжелое. Мужчина находится на стационарном лечении.



Напомним, российские оккупанты 14 сентября обстреляли гражданских, находившихся в поле возле Михайловки Бериславского района Херсонской области, ранены два человека.